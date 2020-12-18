تويوتا تطلق إصدار ياريس GR S الرياضي الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن إصدار رياضي جديد لياريس في ماليزيا باسم GR S للمشاركة في بطولة سباقات محلية، وتتميز السيارة بتحديثات ميكانيكية وجمالية متعددة. ونبدأ بأهم تعديل وهو إضافة ناقل حركة CVT جديد بـ 10 سرعات ليستبدل ناقل الـ CVT الحالي بـ 7 سرعات، كما أضافت تويوتا جنوط 17 إنش جديدة. كما حصلت ياريس على تحديثات لنظام التعليق لزيادة الثبات، مع تأكيد تويوتا على تحسن استجابة المحرك القياسي 4 سلندر سعة 1.5 لتر، والذي يستمر بقوة 105 حصان وعزم 140 نيوتن متر. الإصدار الماليزي الجديد مختلف عن نسخة ياريس GR عالية الأداء بمحرك 3 سلندر سعة 1.6 لتر بقوة 257 حصان وسرعة قصوى 230 كلم\س. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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