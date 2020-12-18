كيا نيرو 2022 الجيل القادم يظهر أثناء اختباره

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل القادم من كيا نيرو 2022 أثناء اختباره بتمويهات مكثفة في الأمام والخلف، ما يشير إلى تحديثات جمالية معتبرة قادمة للسيارة.
ويمكن ملاحظة بعض ملامح التصميم المستوحاة من سيارة “هابانيرو” الاختبارية المدشنة في 2019، وقد أرفقنا صورة لها بالأسفل، خاصة في تصميم “وجه القرش” كما يطلق عليه للمقدمة وتصميم المصابيح الخلفية.
بالنسبة للمحركات فمن المتوقع استمرار توافر نسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل للـ SUV، ولكن لا توجد معلومات بعض عن مواصفات وتحديثات الأداء.
وسنعلم المزيد مع اقترابنا من تدشين نيرو الجديدة كلياً العام القادم كموديل 2022.
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