بي إم دبليو X4.. البافارية تمنح عشاقها مزيدا من الحرية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بي إم دبليو عن طرحها نسخة لعام 2021، من طرازها المتميز X4، بقدرات محدثة ومجموعة من الفئات بخيارات مختلفة من الأسعار.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من طراز X4، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجرته بي إم دبليو لطراز X4 بنسخته الجديدة، أن دعمت المنظومة التكنولوجية للطراز، وأضافت مجموعة من الكماليات التقنية مثل راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وتوفير نظام تشغيل أندرويد أوتو ومجموعة من أنظمة الأمن المساعدة للسائق.

الأسعار

ويتوفر من طراز بي إم دبليو X4 بنسخته الأحدث لعام 2021، فئتان مختلفتان للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية من الطراز، باسم xDrive30i وتطرح بتكلفة 52,595 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تتوفر باسم M40i وتطرح بتكلفة 62,695 دولارا.





المحرك

وتطرح بي إم دبليو نسخة 2021 الجديدة من الطراز بخيارين فيما يخص المحرك، الأول يتوفر للفئة الافتتاحية من طراز x4 وهو محرك بسعة 2.0 لتر ذو 4 إسطوانات، ينتج قوة 248 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

الخيار الثاني هو محرك مخصص للفئة الأعلى من الطراز، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 382 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.





التقنيات

ومن الداخل، تتوفر بطراز X4، منظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات بقياس 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بالطراز نظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة، بالإضافة لنظام ملاحي.





الأمن والحماية

يحظى الطراز بمجموعة من الأنظمة الأمنية المساعدة للسائق، أبرزها نظام التنبؤ بالصدمات، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.