تراجع مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي

كتب: باسل الحلواني

شهدت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعاً حاداً، بحسب البيان الصادر عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي.

وقال اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، إن مبيعات السيارات في دول الاتحاد سجلت 898 ألف سيارة جديدة خلال الشهر الماضي بتراجع نسبته 12% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار الاتحاد في نشرته إلى انكماش السوق تزامن مع "فرض العديد من الحكومات الأوروبية لإجراءات جديدة بهدف احتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد".

ومن بين الأسواق الرئيسية في أوروبا، سجلت فرنسا أكبر تراجع خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 27% سنويا في حين تراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 7ر18%، في حين جاء التراجع محدودا في إيطاليا بنسبة 3ر8% وفي ألمانيا بنسبة 3% سنويا.

وأثرت جائحة كورونا بشدة على قطاع السيارات، حيث سجلت المبيعات في أوروبا تراجعا سنويا خلال كل شهور 2020 باستثناء شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتراجعت المبيعات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي بنسبة 5ر25% سنويا إلى نحو 9 ملايين سيارة.

واحتفظت مجموعة فولكس فاجن الألمانية بمركزها كأكبر شركة في أوروبا من حيث الحصة السوقية بحصة قدرها 6ر25% من المبيعات الأوروبية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي.

وفي المركز الثاني جاءت مجموعة بي.إس.أيه الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين بحصة قدرها 4ر15% ثم رينو الفرنسية أيضا بحصة قدرها 5ر11% ثم هيونداي موتور الكورية الجنوبية بحصة قدرها 1ر7 وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في المركز الخامس بحصة قدرها 6ر6% من المبي