تحرير التلاميذ المختطفين بنيجيريا من أيدي "بوكو حرام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مساعد للرئيس النيجيري أن التلاميذ الذين اختطفوا في شمال غرب البلاد أطلق سراحهم، الخميس، من دون أن يحدد عدد المفرج عنهم.

وقال بشير أحمد، المساعد الشخصي للرئيس النيجيري محمدو بخاري على "تويتر"، إن "التلاميذ المختطفين من مدرسة العلوم المتوسطة الحكومية كانكرا تم إنقاذهم، وأكدت حكومة ولاية كاتسينا هذه الأنباء".



لكن مصدرا أمنيا قال إن بعض الفتيان لا يزالون في أيدي خاطفيهم.

وبثت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، الخميس، فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا من كانكرا بنيجيريا.

وقال الفتى إنه أحد 520 صبيا خطفوا على يد "جماعة" تابعة لبوكو حرام خطفت في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك.

وخطف مسلحون مئات القصر، مساء الجمعة الماضية، في هذه المنطقة النيجيرية لحساب مجموعة بوكو حرام التي تبعد منطقة نفوذها مئات الكيلومترات شرقا.

وسجل جزء من الشريط بالإنجليزية ومن ثم بلغة هوسا التي ينطق بها خصوصا شمال نيجيريا، ومرر رجل آخر قال إنه "أبو بكر الشكوي" رسالة صوتية أكد فيها "هؤلاء رجالي وهؤلاء هم أولادكم".

وقالت مصادر، إن العملية جاءت بإيعاز من بوكو حرام التي جنّدت ثلاث عصابات محلية لخطف التلاميذ.

وأفاد فتيان تمكنوا من الفرار أن الرهائن وزعوا على مجموعات عدة مساء اليوم الذي خطفوا فيه.

ويقف أبو بكر الشكوي وراء خطف 276 تلميذة في شيبوك عام 2014 ما أثار موجة تنديد عالمي.