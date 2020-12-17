هل استخدام المياه بدلاً لسائل التنظيف في المساحات يضر السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مساحات الزجاج من الأجزاء الهامة في السيارات، وذلك لدورها الهام في تنظيف الزجاج الأمامي بشكل كامل كي يعطي رؤية واضحة للسائق أثناء القيادة، لكن يلجأ بعض السائقين إلى استخدام المياه العادية بدلاً من السائل الخاص للتنظيف نظراً لارتفاع تكلفة هذا السائل، فهل هذا الفعل يضر بالسيارة؟

أجاب خبراء نادي السيارات الألماني على هذا التساؤل قائلين أن هذا الفعل خاطئ، حيث أن المياه العادية تكون مليئة بالأملاح والكلس، والتي تؤدي مع مرور الوقت إلى انسداد منافذ رش المياه في مرشات المساحات على غطاء المحرك، كما أن هذه الأملاح قد تؤدي أيضًا إلى تعطل محرك الضخ.

وأضاف الخبراء الألمان أن استخدام المياه على المدى الطويل تؤدي أيضاً إلى تلف الطلاء، حيث تعمل على ترك أثر تكلس على الطلاء حول البخاخات على الصندوق بعد الإنتهاء من تنظيف الزجاج الأمامي، كما أنها لا تعمل على تنظيف الزجاج بشكل جيد، مما يتسبب في عدم وضوح الرؤية للسائق أثناء القيادة.