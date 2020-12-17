ستروين تطلق الجيل الجديد من C4 في هذا الموعد

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الفرنسية عن موعد طرح الجيل الجديد من سيارتها C4 المدمجة.

وقالت "ستروين"، إنه من المقرر طرح الجيل الجديد من سيارتها C4، مطلع العام القادم، وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارة الجيل الجديد من المقرر أن تأتي السيارة بطول 36ر4 متر، وعرض 83ر1 متر وارتفاع 53ر1 متر كما تقف على قاعدة عجلات بطول 67ر2 متر.

وسوف يتم طرح السيارة بمجموعة من محركات البنزين

والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 74 كيلووات/100 حصان و96 كيلووات/131 حصان، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 206 كلم على الأقل.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة في أكثر النسخ اقتصادية 8ر3 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 100 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة كهربائية تعتمد على سواعد محرك كهربائي

بقوة 100 كيلووات/136 حصان مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة.

وتنطلق السيارة الكهربائية بسرعة قصوى 150 كلم/س، بينما يصل مدى السير الكهربائي إلى 350 كلم.

وظهرت السيارة بملامح سقف كوبيه انسيابي مع خطوط تصميمية للموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV على باقي الجسم.

وتوفر السيارة أماكن لخمسة أشخاص، وما يصل إلى 380 لتر من الأمتعة، فضلا عن 16 موضعا للتخزين بسعة 39 لترا، كما تتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة وقمرة رقمية مع شاشة لمسية كبيرة.

وسوف يتوافر الجيل الجديد من C4 بأسعار تبدأ من 23 ألف و336 يورو.