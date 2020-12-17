زيادات على تويوتا هايس الميكروباص.. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة تويوتا إيجيبت، زيادة على أسعار جميع فئات السيارة الميكروباص تويوتا هايس موديل 2021.
ووفقاً لعدد من موزعي "تويوتا"، بلغت قيمة الزيادة السعرية التي أقرتها "تويوتا إيجيبت"، على سيارتها "هايس" الميكروباص موديل 2021 نحو
وتتوافر السيارة تويوتا هايس موديل 2021 في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، وأصبح سعر الفئة الأولى بعد الزيادة الجديدة 705 آلاف جنيه بدلاً من 700
أما الفئة الثالثة من تويوتا هايس الميكروباص فأصبح 785 ألف جنيه، بدلاً من 780 ألف جنيه، وارتفع سعر أعلى فئة من السيارة ليصبح 835 ألف جنيه بدلاً من 830 ألف جنيه.
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