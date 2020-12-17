هوندا تستدعي 1.4 مليون سيارة لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني
قررت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، استدعاء 1.79 مليون سيارة حولى العالم.
وتأتي حملة الاستدعاء التي تشمل أربع حملات منفصلة، في ظل احتمالات نشوب حرائق في هذه السيارات.
وتشمل حملة الاستدعاء 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة وحدها.
وأوضحت "هوندا موتور" أن الاستدعاء يشمل 268 ألف سيارة موديل "CRV"، من إنتاج أعوام ما بين 2002 و2006، في الولايات المتحدة، وستعمل على استبدال المفاتيح الرئيسية للتحكم في النوافذ الكهربائية.
في حين أكدت الشركة أنه
كانت "هوندا"، قد استدعت سياراتها في العام 2012، وذلك لاستبدال المفاتيح الرئيسية للنوافذ الكهربائية، فيما سبب الاستدعاء الجديد يعود إلى الاستجابة لعيوب مرتبطة بالرطوبة في المفاتيح التي جرى إصلاحها خلال الحملة السابقة.
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