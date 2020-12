لاندروفر رنج روفر الجيل القادم يظهر أثناء اختبارات الطقس البارد

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لاندروفر رنج روفر الجيل القادم في صور تجسسية جديدة أثناء مرورها بالاختبارات الشتوية.. ومن المتوقع تدشين الموديل الإنتاجي في نهاية 2021 بمنصة MLA الجديدة كلياً.

المنصة الجديدة تتميز بمرونتها الفائقة ودعمها للمحركات الهجينة والكهربائية بالكامل في كل منتجات جاكوار لاندروفر القادمة.

بالنسبة للجيل الخامس الجديد من رنج روفر فقد أشارت تقارير لاستلامه لمحرك V8 سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو مع تقنية هايبرد محدودة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تطوير لاندروفر لنسخة كهربائية بالكامل للموديل باسم “رود روفر”، ولكن ننتظر التأكيدات الرسمية على ذلك.

نجاح الجيل القادم لرنج روفر سيكون محورياً لمستقبل جاكوار لاندروفر خاصة بعد استثمارات وصلت مليار دولار – 3.75 مليار ريال لتطوير المنصة المرنة الجديدة والتجهيز للعصر الكهربائي.. لا يوجد مجال للخطأ هنا للصانعة البريطانية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin