كيا سبورتاج تحصل على إصدار أسود خاص جديد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن إصدار JBL أسود جديد لموديل سبورتاج في بريطانيا بسعر يبدأ من 28,545 جنيه استرليني – 144,000 ريال.

كما هو واضح من الاسم، سيأتي الإصدار بنظام سمعي JBL فاخر بثمان مكبرات صوت مع لمسات سوداء مصقولة خارجية للشبك والمصابيح ومختلف أنحاء الخارجية.

ويأتي الإصدار بجنوط سوداء 17 إنش وشعارات كيا داكنة في الأمام والخلف وزخرفات جلدية في المقصورة للمقود ومساند الذراع والقير، وتشمل المزايا القياسية شاشة رؤية محيطية 360 درجة ومصابيح LED وسقف بانورامي وزر تشغيل ووقف المحرك والمزيد.

كما يعتمد الإصدار على محرك 1.6 لتر بنزين بقوة 177 حصان وآخر ديزل هايبرد 1.6 لتر بقوة 136 حصان بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 7 سرعات.

