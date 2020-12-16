أودي A5 الجديدة.. منافس شرس لـ بي إم دبليو الكوبيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أودي الألمانية الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز A5 ضمن فئات كوبيه والمقرر طرحها في 2021.

وتنافس أودي من خلال الطراز الحديث بي إم دبليو 440i، من خلال تقنيات متقدمة وإمكانيات مميزة.

وقال موقع "كار أند درايفر"، أدخلت أودي تعديلات على الطراز A5 من بينها قوة محركها التوربيني ذو سعة 2.0 لتر، بخلاف منظومة التقنية فائقة التحديث.





الأسعار

وتوفر أودي من الطراز 9 فئات، الأقل باسم S line premium بسعر 45 ألف دولار،والأعلى هي فئة prestige cabriolet بسعر 62,195 ألف دولار.





التقنيات

ويتمتع الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات داخلية بقياس 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتضم نظام ملاحي متطور، مع وصلات USB، بخلاف النظام الصوتي المكون من 19 سماعة مكبرة من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

ويطرح طراز أودي A5 بنسخته لعام 2021، بنظم أمن وحماية مساعدة للسائق أبرزها، التنبيه المسبق وضبط السرعة.