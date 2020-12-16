رد مصري صارم على شائعات الإخوان بشأن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، شائعات تداولتها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء السجون.

قال مصدر أمني وفي بيان وصل "الخليج 365، نسخة منه، إن ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون "عار تماماً من الصحة".

وتابع المصدر، أن تلك الشائعات تأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية نشر الأكاذيب لمحاولة لتأليب الرأي العام، مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء ، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.

واعتادت جماعة الإخوان الإرهابية، خلال السنوات الماضية، نشر شائعات ضد الحكومة المصرية بهدف التحريض على الدولة، عبر حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي.





لكن الشعب المصري وأد فتنتها بالتكاتف والتعاضد حول مؤسسات بلاده وقيادتها لسياسية.

وخلال الأيام الماضية، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات أمنية متلاحقة، لمجموعة من رجال الأعمال، ووزيرين سابقين في عهد الإخوان، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

جاء ذلك في أعقاب استجواب محمود عزب القائم بأعمال مرشد الإخوان، والذي فتح معه خزينة أسرار التنظيم المالية.

وفي أغسطس/آب الماضي، نجحت الداخلية المصرية في القبض على محمود عزت، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.

ويعد عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.