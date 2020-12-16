زيادة أسعار شيري أريزو 5

كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، زيادة طفيفة على أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2021، المجمعة محلياً.
ويقدم وكيل شيري، السيارة أريزو5 حالياً بـ 3 فئات من التجهيزات، وطالت الزيادة الجديدة التي تقدر بنحو 600 جنيهاً جميع فئات السيارة، لتصبح أسعار الفئة
أما الفئة الثانية "أوتوماتيك" من شيري أريزو 5 فأصبح سعرها 190500 جنيه بدلاً من 189.9 ألف، فيما جاءت الفئة الأعلى تجهيزاً "الثالثة" أوتوماتيك بسعر 203500 جنيه بدلاً من 202.9 ألف جنيه.
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