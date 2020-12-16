بعد زيادتها 5 آلاف جنيه.. ننشر أحدث قائمة سعرية لهيونداي توسان 2021

كتب: باسل الحلواني

قررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، زيادة أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV هيونداي توسان موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية بـ 10 فئات من التجهيزات.

وقدرت قيمة الزيادات الجديدة على جميع فئات هيونداي توسان موديل 2021 خمسة آلاف جنيه، وأصبح سعر الفئة

الأولى القياسية من توسان 2021 المزودة بمحرك سحب طبيعي 414900 جنيه بدلاً من 409900 جنيه، والفئة الثانية 444900 جنيه بدلاً من 439900 جنيه، والفئة الثالثة 469900 جنيه بدلاً من 464900 جنيه، والفئة الرابعة 494900 جنيهاً بدلاً من 489900، أما الفئة الخامسة الأعلىتجهيزًا بين فئات توسان المزودة بمحرك سحب طبيعي فأصبح سعرها 499900 جنيه بدلاً من 494900 جنيه.

وفيما يتعلق بالنسخة المزودة بشاحن تيربو، أصبح سعر الفئة الأولى منها 469900 جنيه بدلاً من 464900 والفئة الثانية أصبح سعرها 519900 جنيه بدلاً من 514900 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 524900 جنيه بدلاً من 519900 جنيه، والرابعة 564900 جنيه بدلاً من 559900 جنيه، والخامسة 569900 جنيه بدلاً من 564900 جنيه.