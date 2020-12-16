كتب: باسل الحلواني
قررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، زيادة أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV هيونداي توسان موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية بـ 10 فئات من التجهيزات.
وقدرت قيمة الزيادات الجديدة على جميع فئات هيونداي توسان موديل 2021 خمسة آلاف جنيه، وأصبح سعر الفئةالأولى القياسية من توسان 2021 المزودة بمحرك سحب طبيعي 414900 جنيه بدلاً من 409900 جنيه، والفئة الثانية 444900 جنيه بدلاً من 439900 جنيه، والفئة الثالثة 469900 جنيه بدلاً من 464900 جنيه، والفئة الرابعة 494900 جنيهاً بدلاً من 489900، أما الفئة الخامسة الأعلى
وفيما يتعلق بالنسخة المزودة بشاحن تيربو، أصبح سعر الفئة الأولى منها 469900 جنيه بدلاً من 464900 والفئة الثانية أصبح سعرها 519900 جنيه بدلاً من 514900 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 524900 جنيه بدلاً من 519900 جنيه، والرابعة 564900 جنيه بدلاً من 559900 جنيه، والخامسة 569900 جنيه بدلاً من 564900 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيادتها 5 آلاف جنيه.. ننشر أحدث قائمة سعرية لهيونداي توسان 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.