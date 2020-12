أمازون تكشف عن تاكسي كهربائي ذاتي القيادة للمدن

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة Zoox التابعة لأمازون عن تاكسي كهربائي ذاتي القيادة للاستخدام في “البيئات المدنية المزدحمة”.

السيارة صغيرة بشكل حقيقي حيث يصل طولها إلى 142.9 إنش وارتفاعها 76.2 إنش مع أبواب منزلقة وجنوط أنيقة ونظام إضاءة عالي التقنية لإخبار السيارات الأخرى في الطريق عن نوايا التاكسي.

رغم حجم التاكسي الصغير إلا أنه يتمتع بداخلية رحبة نسبياً لأربع ركاب بدون الحاجة لمقود أو ضوابط تقليدية، كما تأتي السيارة بشواحن لاسلكية للجوال وشاشات ترفيهية.

ويعتمد التاكسي على بطارية 133 كيلوواط\س قادرة على الاستمرار لحوالي 16 ساعة متواصلة داخل المدن مع قدرته على التسارع إلى 121 كلم\س.. وستكشف الشركة عن موعد طرح التاكسي في الطرق العامة قريباً.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin