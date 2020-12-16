الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة Zoox التابعة لأمازون عن تاكسي كهربائي ذاتي القيادة للاستخدام في “البيئات المدنية المزدحمة”. السيارة صغيرة بشكل حقيقي حيث يصل طولها إلى 142.9 إنش وارتفاعها 76.2 إنش مع أبواب منزلقة وجنوط أنيقة ونظام إضاءة عالي التقنية لإخبار السيارات الأخرى في الطريق عن نوايا التاكسي. رغم حجم التاكسي الصغير إلا أنه يتمتع بداخلية رحبة نسبياً لأربع ركاب بدون الحاجة لمقود أو ضوابط تقليدية، كما تأتي السيارة بشواحن لاسلكية للجوال وشاشات ترفيهية. ويعتمد التاكسي على بطارية 133 كيلوواط\س قادرة على الاستمرار لحوالي 16 ساعة متواصلة داخل المدن مع قدرته على التسارع إلى 121 كلم\س.. وستكشف الشركة عن موعد طرح التاكسي في الطرق العامة قريباً. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تكشف عن تاكسي كهربائي ذاتي القيادة للمدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.