مرسيدس SL الجيل القادم يظهر أثناء اختباره

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الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس تستمر في اختبار الجيل القادم من SL مع وعود بالعودة إلى الجذور الرياضية للموديل، خاصة مع إشراف قسم AMG نفسه على عملية التطوير.
وقد ظهرت السيارة في صور تجسسية جديدة بالسقف القماشي الجديد لتخفيف وزن السيارة وتوفير مساحة تخزينية أوسع مقارنة بالسقف الصلب الحالي القابل للسحب.
وسيتم تطوير SL الجديدة بالتوازي مع AMG GT القادمة مع تأكيد رئيس AMG، توبياس مورز، على أن السيارة ستكون “أكثر رياضية بكثير”، كما ستتوفر بهيئة الرودستر\كشف حصرياً.
ومن المتوقع استخدام SL القادمة لمحرك 6 سلندر بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصان، مع محرك ثالث هجين بالقابس بقوة 800 حصان، وستنطلق السيارة في الأسواق في نهاية العام القادم أو بداية 2022.
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