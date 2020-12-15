الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت مجموعة فولكس واجن قرارات إدارية جديدة بشأن علاماتها الفاخرة، أهمها إدراج بنتلي تحت إشراف وإدارة أودي بداية من مارس 2021 لتوحيد الاستراتيجيات الكهربائية وخطوط التوريد للعلامتين. من أهم القرارات الأخرى هي الإبقاء على علامات لامبورغيني ودوكاتي بعد تقارير عن احتمالية بيعهما. ولكن ماذا عن بوجاتي؟.. التقارير أشارت إلى دراسة فولكس واجن لبيع العلامة لشركة ريماك الكرواتية، ولكن رفضت المجموعة توضيح خططها تجاه بوجاتي للوقت الحالي. كما أعلنت المجموعة عن تطوير موديل جديد وصفته الشركة بـ “سيارة كهربائية مستقبلية رائدة” تحت علامة فولكس واجن، مع توضيح المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة فولكس واجن تحسم مصير بنتلي ولامبورغيني ودوكاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.