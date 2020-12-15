استدعاء 775 سيارة جيب رانجلر 2018 لخلل عند القيادة بسرعات عالية

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 775 سيارة جيب رانجلر موديل 2018، وشددت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها، مما قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة بسرعات عالية.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى التواصل مع الشركة المتحدة للسيارات؛ لاستلام كتيب فك وتثبيت النوافذ مجانًا.