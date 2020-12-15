كورونا يعطل إنتاج مصنع فولكسفاجن في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خفضت فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، إنتاج أحد مصانعها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين به.

وبدأ تنفيذ قرار خفض الإنتاج في مصنع فولكسفاجن بمدينة بروانشفيك شمال ألمانيا.

وتوصلت الشركة ومجلس العمال إلى اتفاق يسمح للعمال المتضررين من قرار الغلق بالانضمام إلى برنامج للعمل بدوام جزئي، في حين رفضت فولكسفاجن الكشف عن عدد العمال المتضررين من القرار.



وبحسب مصادر في الشركة فإن آلاف العمال تأثروا بقرار غلق المصنع لفترة لم يتم الكشف عنها.

خفض الإنتاج

كانت فولكسفاجن الموجود مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية قد أعلنت أمس اعتزامها خفض إنتاجها في ألمانيا بدعوى وقف إنتاج مورد ألماني بسبب تفشي إصابات كورونا بين عامليه.

وذكرت مصادر من الشركة أن إنتاج سيارات "الجولف" سيتأثر بشكل خاص في فولفسبورج ومصنع إمدن، ما قد يعني أن يشمل القرار آلاف الموظفين.

وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده ستطبق بداية من الأربعاء إغلاقا هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد.

وقال شتاينماير بكلمته في خطاب متلفز، الإثنين: "بدءًا من يوم الأربعاء، ستكون حياتنا العامة والخاصة مقيدة بشدة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.. الوضع مريع.. آلاف الوفيات في أسبوع، وتفشي الوباء الذي بات يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، لا يمكننا تجنب الإجراءات الصارمة".

وسجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وارتفع إجمالي حالات الإصابة التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من مليون و350 ألفا، وتجاوزت حصيلة الوفيات 22 ألفا حتى الآن.