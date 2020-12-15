زيادات تصل إلى 10 آلاف جنيه على تويوتا كورولا 2021

كتب: باسل الحلواني
رفعت شركة تويوتا إيجيبت، أسعار جميع فئات سيارتها السيدان الشهيرة "تويوتا كورولا" موديل 2021.
وبحسب المعلن فإن الزيادات الجديدة على تويوتا كورولا 2021، في السوق المحلية تراوحت بين 5 آلافجنيه للفئات من الأولى إلى الرابعة، و10 آلاف جنيه للفئة الخامسة.
وأصبح سعر الفئة الأولى من تويوتا كورولا بعد الزيادة التي بلغت 5 آلافجنيهاً 320 ألف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية 355 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثالثة إلى 385 ألف جنيه.
كما ارتفعت أسعار الفئة الرابعة من السيارة تويوتا كورولا لتصبح 405 آلاف جنيهاً، وبات سعر الفئة الخامسة من السيارة 460 ألف جنيه.
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