ارتفاع أسعار جميع فئات تويوتا فورتشنر

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة تويوتا إيجيبت، زيادة أسعار السيارة الرياضية الفارهة suv، تويوتا فورتشنر 2021، التي تتوافر عبر إصدارين، أحدهما يزأر بمحرك سعة 2700 سي سي، ويتم طرحه بفئة واحدة من التجهيزات، اما الإصدار الثاني فيتوافر بمحرك سعة

4000 سي سي وبفئتين من التجهيزات.

وتراوحت الزيادات التي أعلنت عنها "تويوتا"، على "فورتشنر" بين 10 إلى 15 آلاف جنيه، بمقدار 10 آلاف جنيه للفئة الأولى، و15 ألف جنيه للفئتين

الثانية والثالثة "الأعلى تجهيزاً".

وأصبح سعر الفئة الأولى بعد الزيادة الجديدة 750 ألف جنيه، بدلاً من 740 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الفئة الثانية ليصبح 815 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من تويوتا فورتشنر فارتفع سعرها ليصبح 915 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه.