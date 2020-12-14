كيان أوتوموتيف والغرفة الألمانية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير التعليم الفني والتطبيقي

كتب: باسل الحلواني

عقد كريم نجار، ممثلاً عن مجموعة فولكس فاجن، اجتماعاً مع جان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية، لتوقيع بروتوكول تعاون بهدف وضع خطة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي، وبحث سبل التعاون المشترك في هذا المجال، وذلك لخلق كوادر جديدة لديها الخبرات الفنية والعملية المطلوبة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار حرص مجموعة فولكس فاجن العالمية على تطوير منظومة التعليم الفني وتطوير الشباب للنهوض

بهم ورفع مستوى الطلبة لخوض الحياة العملية بشكل متميز وكفاءة عالية، إضافة إلى الاهتمام بمبادرة التعليم التطبيقي الذي يعد من أهم القطاعات التعليمية التي تحرص عليها الدول المتقدمة والتي تلقي اهتماماً بالغاً في مصر حيث تؤهل الطالب لفرص عمل حقيقية بعد إتمام الدراسة.

كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة ومستوى الكوادر

البشرية والفنية فى سوق العمل فى قطاع خدمة ما بعد البيع فى مجال السيارات.

يأتي هذا الاتفاق في إطار خطة الدولة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية وزيادة عددها في جميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030.

ويعتمد التعليم التطبيقي على زيادة فرص الطالب في الحصول على دراسات ميدانية وعملية بشكل أكبر من الدراسة النظرية، وذلك عن طريق تواجده بشكل دائم ومباشر في ورش ومصانع مختلفة للتعلم والتعرف عن قرب بالمتطلبات والاحتياجات الصناعية