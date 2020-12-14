إطلاق سيارات هونغ تشي الفاخرة رسمياً في الخليج وقريباً في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – هونغ تشي هي أعرق علامة صينية لسيارات الركاب، حيث تم تأسيسها في 1958، وتقدم الشركة حالياً عدداً من سيارات السيدان والـ SUV الفاخرة مع انطلاقها رسمياً في السوق الخليجي.

وقد دشنت هونغ تشي سيارة “إتش 9” الفاخرة في دبي تمهيداً لتوفيرها في السعودية في الربع الأول من 2021، وتتمتع إتش 9 بتصميم خارجي راقي وداخلية رحبة فخمة.

وتستخدم إتش 9 محرك 2 لتر تيربو بنزين بقوة 252 حصان مع توفر محرك 3 لتر سوبرتشارجر بقوة 283 حصان ونظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج بـ 7 سرعات.

وتهدف هونغ تشي لطرح ثلاثة موديلات أخرى في السوق الخليجي، ونستعرض لكم سريعاً هذه الموديلات وبعض مواصفات الأداء.

هونغ تشي إتش 5: سيدان فاخرة متوسطة الحجم بشاسيه مشترك مع مازدا 6 ومحرك 1.8 لتر توربو بقوة 178 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

هونغ تشي HS5: كروس أوفر كومباكت بنظام دفع كلي ومحرك 2.0 لتر تيربو بقوة تصل إلى 221 حصان وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

هونغ تشي HS7: كروس أوفر فاخرة متوسطة الحجم لـ 7 ركاب بمحرك 3.0 لتر بسوبرتشارجر بقوة 337 حصان وعزم دوران 445 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، كما حصلت السيارة مؤخراً على محرك إضافي 2.0 لتر توربو بقوة 252 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر.

ويُذكر أن علامة هونغ تشي مملوكة لمجموعة “فاو” الصينية، وقد اشتهرت العلامة في الماضي بسياراتها الرسمية المخصصة للفعاليات الوطنية وتنقل المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البارزين، قبل قرار الشركة بالدخول للسوق العام في 2018.

وقد حققت هونغ تشي نجاحاً فورياً في السوق الصيني مع وصول مبيعاتها في 2018 إلى 30,000 سيارة، قبل أن تقفز إلى 100,000 سيارة في 2019، وتتوقع العلامة مضاعفة هذا الرقم في العام الحالي والوصول إلى 200,000 سيارة، كما تستهدف وصول مبيعاتها العالمية إلى 800,000 سيارة بحلول 2025.