فورد تعلن عن خطة لإطالة عمر موديلاتها بين كل فيس ليفت وجيل جديد

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت التحديثات الهوائية للسيارات في الأعوام الأخيرة كوسيلة لحل المشاكل البرمجية للسيارات أو تحديث التقنيات بدون زيارة مراكز الصيانة، وقد استفادت شركات السيارات من التحديثات الهوائية بشكل خاص لمعالجة بعض مشاكل استدعاء الموديلات عن بعد.

وقد أعلنت فورد عن استعدادها لتطبيق التحديثات الهوائية لإطالة عمر موديلاتها قبل استلامهم لفيس ليفت أو جيل جديد عبر إضافة تقنيات ومزايا جديدة عن بعد.

فورد لن تتوقف عن طرح تحديثات “فيس ليفت” للسيارات بالطبع ولكنها ستركز على النواحي الجمالية في هذه التحديثات، مع استخدام التحديثات الهوائية للجوانب التقنية قدر الإمكان على مدار عمر السيارة.

موستنج ماخ إي وفورد F-150 الجيل القادم هما أول موديلان سيحصلان على التحديثات الهوائية بشكل دوري مع توفير الخدمة لباقي مجال الشركة على مدار الأعوام القادمة.