تنديد دولي وأممي بإعدام معارض إيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت واشنطن والأمم المتحدة، الإثنين، تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام في أحد معارضيه، واوصفين ذلك بـ"العمل الوحشي".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن تندد بقوة بالإعدام الوحشي غير المبرر للصحفي الإيراني المعارض روح الله زم.



بدوره، عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء إعدام إيران في نهاية الأسبوع الماضي المعارض الإيراني.

وقالت ميشيل باشليه، في بيان: "أشعر بالصدمة إزاء إعدام روح الله زم في إيران".

وأضافت أن "الحكم عليه بالإعدام وتنفيذ الحكم شنقا يرمزان إلى نسق من الاعترافات القسرية المأخوذة تحت التعذيب تبث على وسائل إعلام حكومية تستخدم أساسا لإدانة أشخاص".

ودانت منظمات دولية وإقليمية، السبت، تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام في أحد معارضيه، واعتبرته عملا وحشيا.

وانتقد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" في بيان، نظام طهران، وأبدى استنكاره بشأن إعدام روح لله زم، مؤكدا معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

واعتبر بيان صادر عنه، أنه "من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين وأن تتوقف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنبهم، وفق ما جاء في بيان متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

من جانبها، اعتبرت فرنسا، في بيان لوزارة الخارجية، إعدام المعارض الإيراني روح الله زم "عملا وحشيا".



وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنها "صدمت وشعرت بالذعر" جراء عملية الإعدام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، في تغريدة، أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي وصفته بأنه "صحفي ومعارض" يشكل "تصعيدا صادما في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع".

ونفذت إيران حكم الإعدام السبت في المعارض روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن زم "المعادي للثورة" أعدم شنقا صباح السبت، بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران.