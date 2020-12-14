أسعار جيلي كولراي 2021 في السعودية Geely Coolray

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جيلي كولراي 2021 إلى المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري للصانع الصيني شركة جيلي الوعلان، والآن دعونا نتعرف على أسعارها وأبرز المعلومات عنها فيما يلي. الأسعار تأتي السيارة إلى الأسواق بثلاثة فئات وهم: استاندر (GS) بسعر 72,835 ريال

نص فل (GL) بسعر 78,700 ريال

فل كامل (GF) بسعر 87,785 ريال أهم المعلومات عن جيلي كولراي 2021: تصميم السيارة: كروس أوفر بتصميم شبابي وتكنولوجيا متطورة، حيث يهيمن عليها مظهر رياضي جذاب عبر شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية LED متصلة عبر شريط معدني. قمرة القيادة: ذكية وجذابة تستخدم مواد صديقة للبيئة في ديكوراتها الداخلية مع نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

شاشة معلومات ترفيهية 10.25 بوصة – دعم البصمة – مثبت سرعة – فتحة سقف بانورامية.

الارتفاع عن الأرض 196 ملم – وزن السيارة 1,340 كجم – سعة تخزين الشنطة 330 لتر. هيكل السيارة مصنف بفئة 5 نجوم لمتطلبات السلامة، وهو مصنوع من الفولاذ عالي القساوة مع نقاط امتصاص الصدمات.

ﻭﺳﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﻮﺍﺋﻴﺘﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻴﺘﺎﻥ – وسادتان هوائيتان جانبيتان بالأمام – ستائر هوائية جانبية بالسقف.

مساعدة ركن السيارة الآلي – بحث تلقائي عن موقف للسيارة – مكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية – الكشف عن النقاط العمياء – نظام الرؤية المحيطية 360 درجة (4 كاميرات).

الألوان: أبيض – برتقالي – أحمر – أزرق – فضي.

المحرك تيربو 1.5 لتر 3 أسطوانات – قوة 177 حصان – عزم 255 نيوتن متر – تسارع 0-100 كم/س في 7.9 ثانية – سرعة قصوى 195 كم/س – استهلاك الوقود 17.8 كم/لتر – سعة خزان الوقود 45 لتر – نظام الدفع أمامي – ناقل السرعة مزدوج 7 سرعات.

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