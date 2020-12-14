كيا ريو 2021 متاحة للتأجير ضمن أسطول شركة يلو

الخليج ٣٦٥ نت – كيا ريو 2021 هي سيارة تشتهر بكونها اقتصادية عملية تناسب التنقل داخل وخارج المدينة، وهو ما دفع الوفاق لتأجير السيارات (يلو) إلى ضمها لأسطولها.

معلومات عامة عن السيارة

كيا ريو 2021 تتمتع بتصميم مميز مع المزيد من المساحة الداخلية والرحابة، والأداء الحيوي، بجانب الراحة التي تقدمها للسائق والركاب من خلال التقنيات المتطورة في المقصورة.

تصميم السيارة العام

حصلت ريو 2021 على شبك أمامي “وجه النمر” أنحف مع مصدات أعرض ومصابيح أمامية LED جديدة وجنوط 16 إنش جديدة كذلك، بينما تأتي الخلفية بمظهر عريض أكثر بسبب زيادة السعة التخزينية.

التقنيات والأمان والمميزات

تأتي ريو مع شاشة 8 إنش نظام الترفيه المعلوماتي، إضافة لوجود شاشة 4.2 إنش لأنظمة المساعدة في القيادة، مع عجلة قيادة أكبر قابلة للتعديل و مقاعد مريحة والعديد من أماكن التخزين، إضافة لوجود مساحة داخلية أكبر من السابق وإمكانية طي الصف الثاني من المقاعد لزيادة سعة حقيبة الأمتعة.

ذلك بالإضافة لوجود نظام تذكير أوتوماتيكي بمواعيد الصيانة والفحص، مع دعم طي المرايا الجانبية كهربائياً ووجود مكيف أوتوماتيكي، نظام أوتوماتيكي لإزالة الضباب عن الزجاج الأمامي وتقنية الدخول بدون مفتاح.

هذا بجانب العديد من تقنيات السلامة مثل مساعد تسلق المنحدرات، مثبت السرعة الأوتوماتيكي، نظام التثبيت الإلكتروني، نظام تنبيه الرجوع الخلفي، مساعد منع الاصطدام الأمامي، مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، مع وجود 6 وسائد هوائية، إضافة لوجود 8 مناطق تركيز ضغط تعمل على توزيع الصدمات بالغة القوة، وهو ما يهدف إلى حماية الهيكل الخارجي للركاب من كافة الإصابات.

المحرك

تأتي كيا ريو سيدان وهاتشباك مع محرك 4 سلندر بسعة 1.4 لتر وبقوة 100 حصان مع 133 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 17.5 كم لكل لتر بنزين.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا