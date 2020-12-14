أعراض تلف طرمبة البنزين.. 5 نصائح تجنبك 7 مشاكل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد يعرضك تلف طرمبة البنزين الخاص بسيارتك إلى بعض المشكلات التي تواجهها أثناء القيادة أو عند تشغيل السيارة.. إليكم الأعراض

السيارات الحديثة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي تأتي مزودة بمضخات الوقود أو طرمبة البنزين، وهي المسؤولة عن وصول البنزين من خزان الوقود إلى المحرك وقد تتسبب طرمبة البنزين التالفة في حدوث الكثير من الأعطال عند قيادتك السيارة على الطريق وقد تتسبب في إيقاف السيارة عن العمل، ولهذا عليك بالتأكد من سلامة طرمبة البنزين، والكشف الدوري عليها منعا لحدوث مشكلات، ومعا سنتعرف على أعراض تلف طرمبة البنزين.





أعراض تلف طرمبة البنزين:

صوت ضجيج من خزان الوقود

يعتبر صوت الضجيج العالي الناتج عن طرمبة البنزين عند تشغيل السيارة أو قيادتها، وتزايد الضجيج بشكل ملحوظ أثناء الإسراع بالسيارة دليل على تلفها أو بسبب أن الوقود غير كافي.

صعوبة تشغيل السيارة

قد يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في تشغيل السيارة، والذي قد يرجع إلى تلف طرمبة البنزين، والتي تحدث بسبب وجود خلل في قوة الدفع بها، مما يؤثر على تشغيل المحرك بشكل سليم.

فقدان العزم والقوة

عند صعود المنحدرات على الطريق أثناء القيادة أو وجود حمولة زائدة من الركاب، أو وجود مقطورة خلفية فيكون هناك صعوبة، وهذا يحدث نتيجة فشل الطرمبة في نقل الوقود أو البنزين إلى محرك السيارة، مما يؤدي إلى فقدان القوة والعزم بالسيارة عن التعرض إلى الضغط الزائد.





زيادة درجة حرارة المحرك

عند حدوث بطء في السيارة بشكل متكرر عند زيادة درجة حرارة المحرك المبينة على مقياس حرارة السيارة، يدل على وجود مشكلة في طرمبة البنزين والتي قد تتطلب استبدالها.

التسارع الغير مقصود

عند تعرض طرمبة البنزين للتلف فسوف تلاحظ تسارع السيارة الغير مقصود، نتيجة عدم تنظيم كمية الوجود داخل الطرمبة بالشكل الصحيح.

استهلاك كمية كبيرة من الوقود

ستلاحظ استهلاك كمية كبيرة من الوقود بشكل أكبر من المعتاد عند تلف مضخة الوقود، حيث ترسل كميات من البنزين غير صحيحة.

اهتزاز المحرك

من الأعراض الواضحة هي حدوث اهتزاز بمحرك السيارة بشكل ملحوظ، وخاصة إن كان تم تشغيلها والسيارة متوقفة.





طرق الحفاظ على طرمبة البنزين من التلف:

- يجب عليك فك رشاشات البنزين وفحصها للتأكد من دخول البنزين داخل التانك.

- عليك بتنظيف خزان الوقود باستمرار.

- تزويد السيارة بالبنزين قبل انتهائه منعا لارتفاع درجة حرارة الطرمبة، والحفاظ على تبريد المحرك.

- الحرص على التأكد من عدم ركود الشوائب والرواسب في التانك قبل وضع البنزين للسيارة.

- الحرص على تغيير فلتر البنزين حتى يتم فلترة الشوائب عن طرمبة البنزين، مما يزيد من كفاءة المحرك والطرمبة.