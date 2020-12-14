هبوط صادرات كوريا الجنوبية من السيارات.. قائمة الشركات الخاسرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 10.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوتيرة أسرع عن الشهر الذي سبقه.

ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، يعود ذلك بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وبلغت شحنات الشركات الكورية لصناعة السيارات 190.6 ألف وحدة في نوفمبر، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وشهدت شركة هيونداي موتور، الشركة الرائدة في الصناعة، تراجعا قدره 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر بسبب ركود الطلب العالمي.

وانخفضت الشحنات المصدرة من شركة جنرال موتورز كوريا، الوحدة الكورية الجنوبية لشركة جنرال موتورز، بنسبة 54.2% جراء تأثير إضراب العمال عن العمل.

وزادت شحنات شركة كيا موتورز التابعة لشركة هيونداي موتور، بنسبة 3.6% نتيجة المبيعات القوية للطرز الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

كما ارتفعت صادرات شركة سانج يونج موتور بنسبة 71%، بينما تراجعت صادرات رينو سامسونغ موتورز بنسبة 88.7%.

وانخفض إنتاج السيارات الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 3.5% إلى 324.7 ألف وحدة في أعقاب النزاعات العمالية في جنرال موتورز كوريا وكيا.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الدول الآسيوية انخفضت بنسبة 4.4% على أساس سنوي في نوفمبر.

و تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 3.2% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بعد انتعاش لفترة وجيزة حيث أدى تجدد انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم إلى التأثير على معنويات المستهلكين.

وفي أكتوبر، شهدت شركة هيونداي موتور انخفاضًا في مبيعاتها الخارجية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا.

و تستعد 6 شركات سيارات في كوريا الجنوبية لاستدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة لإصلاح عيوب فنية بها.

وذكر بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، أن الشركات هي بي إم دبليو وأودي ومرسيدس بنز الألمانية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وجاجوار لاند روفر البريطانية وسوزوكي اليابانية.