تعرف على مفاجأة مرسيدس في سيارتها الجديدة من الفئة C

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات عن إطلاق سيارة الفئة C الجديدة بشاشة كبيرة في الكونسول الأوسط.

وأوضحت الشركة أن الجيل الخامس من السيارة الأكثر مبيعا يأتي بشاشة كبيرة مشابهة للشاشة المتوافرة في الموديلات الفاخرة من الفئة S، حيث يتمكن السائق والراكب الأمامي من التحكم في وظائف الهاتف والصوت وقوائم المفضلة بسهولة.

وتمتاز مقصورة السيارة أيضا بفتحات الهواء المستديرة التقليدية، وتظهر من خلف المقود لوحة العدادات الرقمية، ويعتمد تصميم مقصورة القيادة بسيارة الفئة C الجديدة على الموديلات الفارهة من الفئة E وS.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 4.7 مترا وعرض 1.81 مترا، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2.86 مترا، وعند طي مساند ظهر المقاعد الخلفية فإن سعة الحمولة بصندوق الأمتعة تصل إلى ما يقرب من 1600 لتر.

وأعلنت الشركة الألمانية عن توافر باقة من محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات لسيارة الفئة C الجديدة، بالإضافة إلى توافر إصدار هجين Plugin بمدى سير يصل إلى 70 كلم.

وتتضمن جميع الموديلات شبكة 48 فولت، وتزخر سيارة الفئة C الجديدة بالعديد من الأنظمة المتطورة مثل نظام الحفاظ على المسار ومساعد الكبح في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الكشافات الرقمية، التي تضيء مسار السير حسب الموقف، مع إمكانية الدخول إلى أماكن صف السيارة والخروج منها بشكل آلي كامل.