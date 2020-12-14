فولكسفاجن ID.4 الكهربائية الجديدة.. أيقونة رياضية ألمانية تتحدى تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن سيارتها ID.4 الجديدة، التي تعتبر أول سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات، اليوم الإثنين، أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4.58 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.77 متر، وهو ما يمنحها رحابة كبيرة، فضلا عن حيز أمتعة يسع ما يصل إلى 1575 لتر.



وتنطلق السيارة بمساعدة محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان، وتتولى بطارية سعة 77 كيلووات ساعة تغذيته بالتيار الكهربائي اللازم لعمله.

وتنص نشرة بيانات السيارة على أنها تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 8.5 ثانية، في حين تقف على أعتاب 160 كلم/س كسرعة قصوى.

وتأتي (ID 4) بمدى قيادة أقل بالمقارنة مع طراز تسلا (Model Y)، التي تقدم أكثر من 300 ميل (483 كم).

وتبلغ السيارة الألمانية مدى السير 520 كلم، ومن المقرر توسعة برنامج الدفع بالعديد من معدلات الأداء والبطاريات وخيارات الدفع الرباعي في وقت لاحق.

وأعلنت شركة فولكسفاجن عن طرح السيارة الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 49 ألف و950 يورو تقريبا. وتهدف استراتيجية التسعير إلى فتح جبهة جديدة في المنافسة مع شركة تسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى.

تراجع المبيعات

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات استمرار تراجع مبيعاتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب استقرار طفيف في أوائل الخريف.

وذكرت الشركة أنها المبيعات تراجعت بنسبة 9% مقارنة نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ليصل إجمالي عدد السيارات المباعة 899 ألفا و900 سيارة.

وبلغت نسبة التراجع الشهر الماضي مقارنة ببداية العام الجاري 16.5%.

وتراجعت مبيعات الشركة في غرب أوروبا بنسبة 13%، مقابل 13.7% لأمريكا الشمالية، كما تراجعت في أهم سوق للشركة، الصين، بنسبة 6.9%، بعد أن سجلت تراجعا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 3.3%. وبلغت نسبة التراجع في سوق أمريكا الجنوبية الشهر الماضي 1.8%.

وواصلت مبيعات علامة "أودي" ارتفاعها على مستوى العالم بنسبة 1.8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 9.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراجعت مبيعات كافة العلامات التجارية لسيارات الأفراد، باستثناء مبيعات سيارات "بينتلي" و"بوجاتي" و"لامبورجيني" الفاخرة.

وبلغت نسبة التراجع في علامة "بورشه" 2%، مقابل 9.7% في العلامة الأساسية لفولكس فاجن، 17.1% لسكودا، 22.8% لسيات. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات شركة "سكانيا" السويدية للشاحنات المملوكة لفولكس فاجن بنسبة 30.2% على أساس سنوي.