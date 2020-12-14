بدء سريان قرار أمريكا بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر. وكانت مصادر دبلوماسية سودانية قالت لـ"الخليج 365" في وقت سابق إن وزارة الخارجية الأمريكية أنهت كافة الإجراءات المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوما.

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