تفاصيل.. بدّل سيارتك القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، عن مبادرة الحكومة المصرية التي دشنتها لإحلال وتجديد السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تفاصيل المشروع، مؤكدة أنه مشروع قومي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه تم التأكد من توفر البنية التحتية ووجود المحطات لتلبية طلبات البرنامج القومي.

وأضافت الوزيرة، أن عملية الإحلال تستهدف 250 ألف سيارة، والبداية بـ70 ألفًا، منها 55 ألفًا أجرة وملاكي، و15 ألفًا ميكروباص، وأنه لابد أن يمر على صناعة

السيارة 20 عامًا، مشيرة إلى أن الإحلال اقتصادي وموفر للمواطن.

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وتابعت أن المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي، والمرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع، وأن هناك حافزًا مغريًا جدًا

للإحلال وبرامج تمويلية مخفضة بأقل من 5% وفترة سداد ممكن تصل لعشر سنوات للمواطن الراغب في الإحلال.

وأوضحت جامع، أن قاعدة البيانات يتم تحديثها باستمرار، وهناك مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال ومتاح خيارات متعددة من السيارات تصل لـ8 أنواع، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير، بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.

وحول تفاصيل التقديم والأسعار أكدت الوزيرة أن القسط يبدأ من 1500 جنيه، وسيتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن، وسيتم تخريد السيارات التي تدخل في الإحلال وإجراءات الاستلام لن تتخطى 10 أيام.