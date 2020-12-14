استدعاء 46 سيارة فيراري “سوبرفاست 812” لخلل في النافذة الخلفية

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 46 سيارة فيراري سوبرفاست 812 موديلات “2018-2020″، وشددت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recall.Sa.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستدعاء جاء بسبب وجود خلل في النافذة الخلفية، فهي غير مثبتة بشكل صحيح وهذا قد يؤدي إلى انفصالها من السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة جميع مالكي هذا النوع من السيارات إلى سرعة التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة؛ وذلك لاستبدال النافذة الخلفية مجاناً.
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