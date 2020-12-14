استدعاء 43 سيارة كيا ستينجر لاحتمالية حدوث إلتماس كهربائي

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 43 سيارة كيا ستينجر موديل 2019، وشددت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recall.Sa. وأوضحت وزارة التجارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث إلتماس كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك. ودعت الوزارة جميع مالكي هذا النوع من السيارات إلى سرعة التواصل مع شركة الجبر للسيارات؛ وذلك للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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