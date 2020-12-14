“المرور” بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 5 مناطق جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عب الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق في 5 مناطق جديدة بالمملكة.

وأوضحت الإدارة أن بدء الرصد الآلي للمخالفة سيكون بعد 7 أيام في هذه المناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات، بعد تطبيق المرحلة الأولى من الرصد الآلي لهذه المخالفة في كلٍ من الرياض والدمام وجدة، ومن ثم جازان والطائف والباحة والجوف في المرحلة الثانية.

والجدير بالذكر أن اللواء محمد البسامي مدير عام المرور كان قد أشار في وقتٍ سابق إلى تعميم استخدام الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق بمختلف مدن المملكة، وذلك بحلول منتصف العام المقبل 2021.