طرح بروتون ساجا 2021 الجديدة في مصر.. ننشر الأسعار والمواصفات

كتب: باسل الحلواني
قررت مجموعة أوتو جروب القصراوي"، الموزع الحصري وشريك مجموعة عز العرب للسيارات بوكالة علامة بروتون الماليزية في مصر، طرح الشكل الجديد "فيس ليفت" من السيارة بروتون ساجا موديل 2021.
ومن المقرر أن تتوافر السيارة لدى صالات العرض من الثلاثاء القادم، بـ 3 فئات من التجهيزات، تبدأ أسعارها من 166900 جنيه للفئة الأولى، و188900 جنيه للفئة الثانية، و202900 جنيه للفئة الثالثة، وبخصم إضافي بقيمة 3 آلاف جنيه على جميع الأسعار السابقة لفترة محدودة.
وزودت السيارة بروتون ساجا 2021، بمحرك 1300 سى سى VVT، بقوة 89 حصان، و 120 نيوتين متر عزم، مرتبط بناقل حركة عادي "مانيوال" في الفئة الأولى، أما الفئتين الثانية والأعلى فتأتيان بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.
وتقدم السيارة في السوق المصرية بضمان يبلغ 3 سنوات أو 100.000 كم أيهما أقرب.
تتوافر بالسيارة بتكييف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج "متعددة الوظائف - premium only "، وسنتر لوك، وزجاج
أما عن أبرز مواصفات الأمان في السيارة فجاءت كالتالي:"إنذار ضد السرقة، أنظمة فرامل ABS, EBD, BA، عدد 2 آيرباج، Eco Drive Assist ".
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