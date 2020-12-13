في تحد لـ"تسلا".. سيارة من تويوتا يتم شحنها في 10 دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة تويوتا خلال 2021 لكشف النقاب عن نموذج أولي لسيارة كهربائية مزودة ببطارية صلبة يمكن شحنها بشكل كامل خلال 10 دقائق.

ووفق تقارير ، يمكن السيارة السير لمسافة 500 كيلومتر بشحنة واحدة، وكل ذلك مع الحد الأدنى من مخاوف السلامة.

وبدأت تويوتا وفق موقع aitnews ، العمل على البطاريات الصلبة في عام 2017 مع خطط لتسويقها داخل السيارات الكهربائية في أوائل عام 2020.

وتعد البطارية الصلبة التي تقدمها تويوتا بأن تغير قواعد اللعبة للسيارات الكهربائية والصناعة بأكملها.

وتخطط تويوتا لتكون الشركة الأولى التي تبيع السيارة الكهربائية المزودة بالبطارية الصلبة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وسيكون لدى السيارات الكهربائية التي تطورها شركة تويوتا مدى يزيد عن الضعف بالمقارنة مع المدى الخاص بالسيارات الكهربائية العاملة ببطارية ليثيوم أيون التقليدية في الظروف نفسها، وذلك دون التضحية بالمساحة الداخلية.

ويستغرق شحن السيارة الكهربائية المزودة بالبطارية الصلبة نحو 10 دقائق، مما يقلل وقت إعادة الشحن بمقدار الثلثين.

وتحتل تويوتا المرتبة الأولى في العالم مع أكثر من 1000 براءة اختراع تتعلق بالبطاريات الصلبة، وتخطط شركة نيسان لتطوير بطاريتها الصلبة المشغلة لسيارة كهربائية بحلول عام 2028.

وتعد شركة تسلا الأمريكية من أبرز مصنعي السيارات الكهربائية حول العالم، وتمتلك 5 مصانع رئيسية، تقوم خلالها بتصنيع سياراتها والمكونات الرئيسية التي تصنع منها السيارات، مثل البطاريات.