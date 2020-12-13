أبرز 10 معلومات عن هوندا Acura MDX الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت شركة هوندا اليابانية المنافسة في سوق الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بعد إطلاق الجيل الجديد من أيقونتها Acura MDX.

وذكرت الشركة أبرز 10 مواصفات لأيقونتها الجديدة، وقالت إن الجيل الرابع يقف على منصة جديدة كليا تصب تركيزها على ديناميكية القيادة؛ حيث يبلغ الطول 5.04 متر والعرض 2 متر والارتفاع 1.70 متر.



ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.89 متر، في حين تتراوح سعة حيز الحمولة من 459 إلى 2022 لترا من الأمتعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تتميز السيارة من خلال شبكة المبرد الجديدة وإطار النوافذ الجانبية المصنوع من الكروم أو المعدني المطلي باللون الأسود اللامع، فضلا عن الكشافات والمصابيح الخلفية النحيفة، والجنوط الكبيرة قياس 19 و20 بوصة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة، مع حليات الخشب الفاخر، والألومنيوم المصقول، والجلد الفاخر، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد، وسقف بانورامي. ويتوفر لعشاق السيارة 16 لونا للمقصورة الداخلية.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 294 حصانا/362 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وأعلنت هوندا أن سعر السيارة Acura MDX الجديدة يبدأ من 46 ألفا و900 دولار أمريكي.