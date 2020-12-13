ميتسوبيشي سبايس ستار الجديدة.. أصغر سيارة بـ5 أبواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية المصنعة للسيارات، النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Space Star الصغيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد من السيارة خماسية الأبواب يتوفر له محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 71 حصانا/102 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



ويرتبط محرك البنزين مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة CVT أيضا.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 14.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 167 كلم/س. أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 4.5 لتر/100 كلم.

واتسع برنامج التجهيزات القياسية للسيارة الجديدة بالراديو الرقمي ومقعد سائق قابل لضبط الارتفاع، مع مستشعر ضوء ومطر، ومرايا قابلة للضبط الكهربائي، ومساعد الطرق الصاعدة.

وفي أبريل الماضي خطط الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية لخفض مستويات العمالة بواقع ألفي شخص آخر بحلول السنة المالية 2023، بما يبرز معاناة البنك للحفاظ على الأرباح في ظل أسعار فائدة بالغة الانخفاض، وفقا لتقرير صحيفة يوميوري.

كان أكبر بنك ياباني من حيث الأصول أعلن، في 2017، أنه يتوقع إلغاء ستة آلاف وظيفة بحلول السنة المالية 2023، وذلك من خلال خفض متدرج. وقالت الصحيفة إن الخفض الإضافي سيكون من خلال تقليص التعيينات الجديدة.