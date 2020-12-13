سيارة روسية كهربائية جديدة تقطع مسافة 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الروسية كاماز، الستار عن سيارتها الكهربائية التي قامت بتطويرها مؤخراً، لتظهر بشكل عصري، خاصةً للأبواب وقبضاتها المدمجة مع جسم الهيكل، بالإضافة إلى المصابيح المتطورة الموفرة للطاقة التي تعمل بتقنية LED.

وأطلقت كاماز، السيارة الكهربائية الجديدة اسم Kama-1، ويبلغ طول هيكلها الخارجي 3 أمتار و70 سنتيمترا.

وزودت السيارة الكهربائية الجديدة بمحرك كهربائي صديق البيئة، بعزم يعادل 109 أحصنة، وببطارية باستطاعة 33 كيلوات، تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 200 و300 كلم بالشحنة الواحدة.

ويمكن Kama-1، الانطلاق بسرعة تصل إلى 150 كلم/ساعة، أما سعرها فمن المفترض أن يصل إلى. 17800 دولار تقريباً، وهو ما

يعادل 279638 جنيهاً.

وتتسع المقصورة الداخلية لعدد 5 ركاب، وجهزت بواجهة قيادة متطورة تتميز بشاشة إلكترونية تعمل باللمس مثبتة على المقود قبالة السائق.

وزودت السيارة بوسادتي أمان هوائتين، وزر Start-Stop لتشغيل المحرك، أما أداة التحكم بمنظومات الحركة فيها فصممت لتكون على شكل مفتاح دائري صغير كما في سيارات بي إم دبليو الحديثة، فيما تقف السيارة على عجلات مجهزة بأقراص بتصميم رياضي جذاب، أما من الداخل.