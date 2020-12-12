موجز الخليج 365 للسيارات.. الكنز المخبأ وأسرار شعارات "الفارهة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تفاصيل مثيرة وراء الشعارات المثبتة بمقدمة السيارات خاصة الفارهة،و قد لا يعلم كثيرون أن تلك الشعارات مرت بمراحل تعديل كثيرة حتى وصلت إلى الشكل الحالي.

يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الرياضية، التي تقدم منها للأسواق نسخ جديدة كليا، بقدرات وإمكانيات حديثة.

كشفت لكزس اليابانية عن نسخة جديدة لعام 2021 من طراز LS ضمن فئات سيدان الفخمة.

أصبحت كل سيارة يُخبأ أسفلها كنز، خصوصا بعد تشديد سياسات المناخ والحد من تلوث البيئة، ويكمن السر في الكاتلايزر أو المحولات الحفازة.

قررت مجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات إغلاق مصنعها في فولفسبورج شمال غربي البلاد بسبب إصابات بعدوى كورونا.