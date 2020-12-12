هيونداي تستحوذ على شركة بوستون دايناميكس لصناعة الروبوتات

الخليج ٣٦٥ نت – استحوذت شركة هيونداي على شركة بوستون دايناميكس المتخصصة في صناعة الروبوتات المملوكة سابقاً لمجموعة سوفتبانك مقابل 921 مليون دولار أي ما يعادل 3.45 مليار ريال، حيث ستدفع هيونداي موتور نصف سعر الشراء، بينما ستدفع شركات تابعة لها بما في ذلك شركة هيونداي موبيس المبلغ المتبقي.

يُذكر أن شركة بوستون داينامكس للمرة الأولى تم إنشاؤها في عام 1992 بواسطة المهندس مارك ريبرت، وقد كانت تعمل في بحث وتطوير الروبوتات لصالح الجيش الأمريكي وDARPA، لكن في وقت سابق من هذا العام، بدأت في بيع كلبها الآلي رباعي الأرجل سبوت، مقابل 75,000 دولار (281,000 ريال).

وفي عام 2013، اشترتها شركة جوجل، وبعد ذلك قامت مجموعة سوفتبانك بشرائها في 2017، ولم تُعلن الشركتين في ذلك الوقت عن المبلغ الذي تم بيعها به، ويأتي استحواذ هيونداي عليها ضمن استثمارات ضخمة لها في عالم الروبوتات، حيث ستستثمر الشركة ما يصل إلى 1.4 مليار دولار في الروبوتات بحلول 2025.

ويجدر بالذكر أن الصانع الكوري ضخ أموال كبيرة بالفعل في شركات ناشئة مثل 42dot وRealtime Robotics، وهذا كله جزء من طموح الشركة لترسيخ مكانتها كمزود رائد لوسائل النقل المتقدمة.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، كانت هيونداي قد أعلنت عن إنشاء استوديو نيو هورايزونز الذي سيبني مجموعة من المركبات المستقبلية ذات الأرجل، ويستند المشروع الأول قيد التطوير على هيونداي اليفيت الاختبارية والتي تم الكشف عنها للمرة الأولى في معرض CES 2019.