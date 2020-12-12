مميزات وجودة المواد بكيا كادينزا موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – لا شك في أن كيا كادينزا 2021 واحدة من الأفضل في فئتها في السوق السعودي، بفضل تصميمها الأنيق، وتقنياتها الذكية، وأدائها القوة، واليوم سنُطلعك في الخليج ٣٦٥ نت على أبرز مُميزات بالسيارة عند الوكيل شركة كيا الجبر.

جودة مواد كيا كادينزا 2021

تمتاز السيارة بتصميم داخلي راقي وخامات عالية الجودة، حيث تأتي بحيز أكبر لرأس الركاب في المقعدين الأماميين ولأقدام الجالسين في المقاعد الخلفية، كما تتميز بالجودة العالية لزخارف المقصورة وخيارات التنجيد مثل جلد نابا مع البطانة اللينة، وتحصل السيارة على مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في 14 وضعية.

محركان قويان تتوفر بهما كيا كادينزا 2021

تستمد السيارة قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 290 حصان و338 نيوتن.متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي.

أمان كيا كادينزا 2021

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، مثل المساعد الذكي للكشف عن النقاط العمياء، ومساعد الضوء العالي، ونظام المساعدة على تفادي الاصطدام الخلفي، ومساعد تجنب الاصطدام الأمامي، وغيرهم، بالإضافة إلى 9 وسائد هوائية توفر أقصى حماية ممكنة في حالة وقوع حادث -حفظكم الله-.

تقنيات ذكية عديدة تتميز بها كيا كادينزا 2021

تتميز السيارة بتقنيات عديدة تُساعد على توفير تجربة قيادة مُميزة تشتمل على مجموعة العدادات الرئيسية مع شاشة ملونة 4.2 بوصة، وشاشة عرض 8 بوصة مع مجموعة من ميزات الاتصال بما في ذلك آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام الملاحة بشاشة قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى التحكم الآلي بالكامل في درجة الحرارة لمنطقتين، ونظام صوتي هارمان كاردون بـ 12 مكبر صوت، وسماعة صبووفر صغيرة قياس 8 بوصة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي لهاتفك الذكي.

أسعار تنافسية تتوفر بها كيا كادينزا 2021

تتوفر كيا كادينزا 2021 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر، بالأسعار التالية: