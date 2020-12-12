لكزس LS.. مواصفات وقدرات خاصة في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت لكزس اليابانية عن نسخة جديدة لعام 2021 من طراز LS ضمن فئات سيدان الفخمة.

وتنافس لكزس بسيارتها الجديدة سيارات مثل مرسيدس S-CLASS، وأودي A8.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، بنسخته الأحدث لعام 2021، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق، وتكلفته الرسمية، بالإضافة لأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

وكان أبرز ما أجرته لكزس من تحديثات على نسخة 2021، من طراز LS، هو تدعيم منظومة الطراز التقنية، بتوفير شاشة معلومات أكبر حجما، يصل قياسها لـ 12.3 بوصة.





الأسعار

ويتوفر من الطراز للبيع ثلاث فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر باسم LS500 وتطرح بتكلفة 77,025 ألف دولار، ثم فئة LS500 F SPORT التي تطرح بتكلفة 80,625 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من طراز LS هي فئة LS500h.

المحرك

وتتوفر فئات طراز لكزس LS بنسخته لعام 2021، بمحرك توربيني مزدوج، فئة V6 بسعة 3.4 لتر، ينتج قوة 416 حصانا، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

التقنيات

ويتوفر بالطراز منظومة تقنية متميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، مع توفر نظام المتحدث الذكي أليكاس من أمازون.

ويتوفر بطراز لكزس LS، خاصية إنترنت لاسيكي، ونظام ملاحي، يدار عبر نظام أبل كار بلاي التقني.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز LS بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز لتوفير قيادة أكثر أمانا للسائق، وتشمل نظاما للركن الذاتي الذي يفعل في حالات الطوارئ مع أجهزة استشعار لرصد الأرصفة، ونظاما للحفاظ على المسار وآخر للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظاما للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.