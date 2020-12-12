سعر الدولار في مصر اليوم السبت 12 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، بعد ارتفاعه لثلاثة أيام متتالية، في معظم شركات الصرافة.

واستمرت أسعار العملات الأجنبية، والعربية، مستقرة في التعاملات الصباحية اليوم السبت، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في البنوك، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار الدولار في 29 بنكا.

ويوما الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند نحو 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.

وتشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار في سوق العملات، في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه عند نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في 18 بنكا، منها بنك التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والعقاري المصري العربي، والقاهرة، والإسكندرية، وسايب، وبلوم مصر، وإتش إس بي سي، وعودة، والأهلي المتحد، والمصري الخليجي.

بينما سجل سعر الدولار في الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك بركة، عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

دعم أوروبي لمواجهة كورونا

ودعم الاتحاد الأوروبي مصر بحزمة مالية قدرها 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.

والجمعة، تم توقيع تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الأوروبي، وصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو.

وتابعت، وذلك لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والاستثمار في البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت، عند نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.90 للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 51.26 جنيه للشراء ونحو 51.66 جنيه للبيع.

تحويلات العاملين في الخارج

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأحد، عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 39.22 مليار دولار.