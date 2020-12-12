رئيس فيراري يعلن عن تقاعد مفاجئ

الخليج ٣٦٥ نت – استقال المدير التنفيذي لفيراري، لويس كاميلري، بشكل مفاجئ من منصبه بأثر فوري، متعللاً بـ “أسباب شخصية”.
وقد بدأت فترة إدارة كاميلري للعلامة الإيطالية في منتصف 2018 بعد وفاة الرئيس السابق سيرجيو مارتشيوني، مع تسجيل فيراري لنمو مستمر في الأرباح والمبيعات رغم ضغوط جائحة الكورونا هذا العام.
وفي الواقع، قفزت أسهم فيراري تحت إدارة كاميلري بحوالي 50%، وستبدأ فيراري على الفور بالبحث عن خليفته.
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