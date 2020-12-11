هيونداي تطلق علامة فرعية جديدة مخصصة للتقنيات الهيدروجينية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة هيونداي عن إطلاق علامة جديدة باسم HTWO مخصصة بالكامل للتقنيات والموديلات الهيدروجينية.

ويُذكر أن هيونداي تتمتع بخبرة 20 عاماً على الأقل في المجال الهيدروجيني، وستقوم العلامة الجديدة بتطوير الجيل القادم من أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية للاستخدام في السيارات والسفن وحتى القطارات.

وصرحت هيونداي أن الجيل القادم من التقنيات الهيدروجينية سيدعم تحديثات واسعة للأداء والتحمل بسعر رخيص نسبياً وكثافة أعلى للطاقة، وستركز العلامة الجديدة على أسواق كوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا والصين في البداية.

ويُذكر أن هيونداي صنعت أول موديل هيدروجيني بكميات كبيرة في العالم في 2013 باسم ix35، قبل طرح موديل نيكسو كروس أوفر وشاحنة XCIENT الهيدروجينية.