تعرف على مواصفات وأسعار نسخة 2021 من لكزس LX

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت لكزس اليابانية ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز LX.

وتنافس النسخة الأحدث لعام 2021 من لكزس LX، تويوتا لاند كروزر بقوة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، وما سيتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق، وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

لكزس أجرت تحديثات على نسخة 2021 من طراز LX، ومنها توفير إطارات بقياس أكبر يصل لـ 21 بوصة، مع توفير نسخ من الطراز تشمل ثلاثة صفوف من المقاعد بداخله.





الأسعار

وتوفر لكزس من طراز LX لعام 2021، فئتين للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية ستتوفر باسم LX570 TWO ROW، وهي الفئة المزودة بصفين فقط من المقاعد، وتطرح بتكلفة 88,300 دولار، وأعلى فئة من الطراز هي LX570 THREE ROW المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتطرح بتكلفة 92,875 دولارا.





المحرك

تطرح لكزس طراز LX بنسخته لعام 2021 بمحرك فئة V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 383 حصانا، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.2 ثانية.

التقنيات

وكشف موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك عن القدرات التقنية التي يطرح بها طراز LX، وتشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، تشمل أنظمة للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة ونظام ملاحي، في حين يفتقر الطراز لأنظمة تقنية بارزة مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما لا يتوفر به نظام الإنترنت اللاسلكي.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات الطراز الجديد من لكزس، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، المضافة له، وأبرزها نظام للفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.